Une légende du PSG balance sur Mbappé

L’histoire d’amour aura donc duré 7 ans, mais voilà qu’aujourd’hui, Kylian Mbappé n’est plus un joueur du PSG. Parti au Real Madrid, l’international français laisse derrière lui un énorme héritage à Paris, club dont il est le meilleur buteur de l’histoire. Pour autant, peut-on considérer Mbappé comme le plus grand joueur à avoir joué au PSG ? Luis Fernandez en doute…

Recruté en 2017 pour 180M€ par le PSG, Kylian Mbappé va laisser son empreinte dans l’histoire du club de la capitale. En effet, l’international français est devenu le meilleur buteur du PSG et son record risque de prendre plusieurs années à être battu. Désormais, Mbappé est un joueur du Real Madrid et suite à son départ, une question s’est posée : Est-il le plus grand joueur de l’histoire du PSG ? Pour Le Quotidien du Sport , Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur parisien, a livré sa réponse.



« Mbappé n’a pas été le plus grand joueur de l’histoire du PSG »

« Si je considère Mbappé comme le meilleur de l’histoire du PSG ? On ne peut pas aborder les choses de cette manière. Il y a eu de grands joueurs dans toutes les générations du club depuis sa création en 1974 qui ont marqué leur temps. Il faut aussi savoir les respecter comme les respectent tous les grands clubs européens en Italie, en Espagne, en Allemagne… sans en mettre forcément un au-dessus des autres. Même si on ne peut pas rester insensible à ses qualités, et reconnaitre son bilan, Mbappé n’a pas été le plus grand joueur de l’histoire du PSG, il fait juste partie des plus grands, au même titre qu’un Dalheb, qu’un Susic, qu’un Weah, qu’un Ronaldinho, qu’un Rai. Chacun a eu ses moments de gloire, avec des qualités différentes au sein d’équipes qui n’étaient pas toutes aussi compétitives que depuis l’arrivée des Qataris. Rai avait évidemment moins de qualités que Kylian, mais quel engagement, quel charisme », a fait savoir Luis Fernandez, ne considérant donc pas Kylian Mbappé comme le plus grand de tous au PSG.

Ronaldinho plus fort que Mbappé ?