Mbappé : La phrase qui va faire enrager les supporters du PSG

Arnaud De Kanel

Invité par Kylian Mbappé à Hambourg afin d'assister à la rencontre France-Portugal, Jean-Charles De Bono a récupéré le maillot du capitaine des Bleus. L'ancien joueur de l'OM a souhaité immortaliser le moment, et il a demandé s'il pouvait publier le cliché compte tenu de son passif de marseillais. Cela n'a posé aucun problème à Mbappé, qui lui a indiqué qu'il n'était plus Parisien.

Mbappé offre son maillot

A l'issue de la rencontre, Kylian Mbappé a également offert son maillot à Jean-Charles De Bono. Ce dernier lui a demandé s'il pouvait poster le cliché sur les réseaux sociaux en raison de son appartenance à l'OM. Mbappé ne s'y est évidemment pas opposé, en affirmant qu'il n'était plus Parisien.

«Je ne suis plus parisien maintenant !»