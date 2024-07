La mère de Mbappé fracasse le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Embarqué malgré lui dans le clash entre Kylian Mbappé et la direction du PSG, Ethan Mbappé n'a pas été prolongé et a donc finalement décidé de s'engager libre avec le LOSC. Sa mère, Fayza Lamari, semble d'ailleurs l'avoir mauvaise envers le PSG et a lâché une phrase lourde de sens au moment de la signature de son fils au sein du club nordiste.

La nouvelle a été officialisée cette semaine : Ethan Mbappé (17 ans), non-conservé par le PSG alors qu'une prolongation de son contrat était initialement prévue, a donc décidé de s'engager jusqu'en 2027 avec le LOSC. Le début d'un nouveau challenge pour le jeune milieu de terrain qui a quitté le PSG dans un contexte très particulier où son grand frère, Kylian Mbappé, était en plein clash avec les dirigeants parisiens.

« Lille, la meilleure option pour moi »

Dans une vidéo diffusée par la chaine Youtube du LOSC, Ethan Mbappé a justifié ce choix : « C’est un changement de vie, surtout que là je vais déménager, changer totalement de ville. Je suis impatient de pouvoir découvrir tout ça, et le club aussi évidemment. C’est une nouvelle étape dans ma carrière. Je suis pressé. Le projet ? C’est d’évoluer, de poursuivre ma progression, de jouer le plus possible. Lille était la meilleure option pour moi. C’est une équipe qui joue beaucoup, qui fait peur, donc très content de les rejoindre », confie le jeune milieu de terrain.

Gros tacle envoyé par Fayza Lamari ?