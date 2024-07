Ce joueur du PSG lance un avertissement à Mbappé

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, la France défie le Portugal en quart de finale de l'Euro 2024. Lors de cette rencontre, Kylian Mbappé va retrouver deux anciens partenaires du PSG : Nuno Mendes, Danilo Pereira, Gonçalo Ramos et Vitinha. Interrogé sur ce choc, le latéral gauche parisien a annoncé la couleur avant d'affronter la nouvelle star du Real Madrid.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. Après sept saisons de bons et loyaux services à Paris, la star de 25 ans est désormais un nouveau joueur du Real Madrid. En effet, le club merengue a officialisé le transfert libre et gratuit de Kylian Mbappé, qui était en fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG.

Mbappé va affronter quatre joueurs du PSG

Alors qu'il n'a pas encore été présenté par le Real Madrid, Kylian Mbappé va déjà retrouver quatre anciens partenaires du PSG : Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha et Gonçalo Ramos. En effet, la France et le Portugal s'affrontent ce vendredi soir en quart de finale de l'Euro 2024. Avant ce grand rendez-vous, Nuno Mendes a fait passer un message à Kylian Mbappé. En effet, le latéral gauche du PSG a affirmé qu'il allait faire tout son possible pour stopper la nouvelle star du Real Madrid.

«Je vais faire mon possible pour l’arrêter»