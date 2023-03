Mbappé - Griezmann : La vérité sur les tensions en équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce rassemblement de l'équipe de France a été marqué par la promotion de Kylian Mbappé, nouveau capitaine des Bleus. Il a été choisi au détriment d'Antoine Griezmann, qui aurait eu du mal à digérer cette nouvelle. Mais aujourd'hui, tout serait rentré dans l'ordre. Agé de 32 ans, le joueur de l'Atlético demeure très apprécié dans le vestiaire et aurait mis les choses au clair avec Mbappé.

Didier Deschamps n'a pas attendu longtemps avant d'annoncer le successeur d'Hugo Lloris au poste de capitaine. Longtemps tiraillé entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, le sélectionneur de l'équipe de France a finalement tranché en faveur du premier. Une décision, qui aurait fortement irrité le joueur de 32 ans. A tel point qu'il aurait envisagé de prendre sa retraite internationale.

Mbappé s'est entretenu avec Griezmann

Afin d'apaiser la situation, Mbappé s'est entretenu avec Antoine Griezmann. Une discussion saine entre deux hommes, qui se respectent. Présent en conférence de presse jeudi dernier, la star du PSG a évoqué le cas Griezmann avec sérénité.

« On va être main dans la main lui et moi »

« J'ai parlé avec Antoine, il était déçu et c'est compréhensible, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit que j'aurais eu la même réaction, c'est peut-être le joueur le plus important de l'ère Deschamps. Je ne suis pas son supérieur hiérarchique. On va être main dans la main lui et moi pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau mondial. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, moi je m'assois et j'écoute. Il ne faut fermer la porte à personne, chacun est libre de s'exprime r » avait lâché Mbappé.

Griezmann très respecté dans le groupe