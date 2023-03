Un «danger» de taille apparaît pour Mbappé, l’avertissement est lancé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps a pris sa décision. Le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, âgé seulement de 24 ans. Pour Bixente Lizarazu, ce choix n'a rien d'illogique, mais il a tenu à mettre en garde le joueur du PSG avant la rencontre face à l'Irlande comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024.

Nouvelle promotion, nouveau rôle pour Kylian Mbappé. Agé de 24 ans, il est le nouveau capitaine des Bleus. Alors à quoi faut-il s'attendre ? « Quel type de capitaine je veux être ? Je veux être tourné vers les autres. Je n’ai pas une grosse expérience dans le capitanat. Je ne veux pas décider mais m’ouvrir » avait répondu Mbappé en conférence de presse. Il faut dire que certaines voix s'élèvent pour mettre en garde le joueur contre une certaine forme d'égoïsme. C'est notamment le cas de Bixente Lizarazu, qui a tenu à lui faire passer un message.

Choix fort avec Mbappé, un champion du monde interpelle Deschamps https://t.co/ODJZJ1zjcm pic.twitter.com/cvSzNspqiO — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

« Il sera même nécessaire pour Mbappé que d'autres leaders émergent »

« Il sera même nécessaire pour Mbappé que d'autres leaders émergent. Mike Maignan, par son autorité naturelle, peut avoir cette dimension. Adrien Rabiot doit bousculer sa nature et se projeter dans ce rôle. Et pourquoi pas, plus tard, des joueurs moins expérimentés comme Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté ou Dayot Upamecano... C'est la garantie d'un bon équilibre et d'une bonne répartition des tâches dans un vestiaire » a déclaré le champion du monde 1998 à L'Equipe.

« Il ne faut pas un seul patron, mais plusieurs tauliers »