Révolution en équipe de France, Kylian Mbappé lance un avertissement

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avant d’affronter l’Irlande, l’équipe de France de Kylian Mbappé a étrillé les Pays-Bas au Stade de France. Capitaine de cette équipe tricolore, l’attaquant du PSG ne voit pas de différence entre les générations. En revanche, Mbappé est conscient que cette formation peut aller très loin.

C’est une nouvelle équipe de France qui a lancé les éliminatoires pour l’Euro 2024 vendredi soir contre les Pays-Bas. Vainqueurs 4-0, les Bleus ont déroulé et se déplacent avec confiance en Irlande avec l'objectif de ramener une nouvelle victoire.

«Moins j'ai de travail, mieux c'est pour tout le monde»

Emmenée par Kylian Mbappé, le nouveau capitaine des Bleus , cette génération a tout pour faire de grandes choses. Pour autant, Mbappé ne voit pas spécialement de différence entre cette équipe et la précédente. « J'étais le lien entre les deux générations mais il n'y a pas eu de différences dans la semaine. Le groupe vit très bien, je n'ai pas eu à intervenir. Moins j'ai de travail, mieux c'est pour tout le monde », a estimé le capitaine en conférence de presse.

Kylian Mbappé fait une promesse au remplaçant de Karim Benzema https://t.co/sTeAitKCXk pic.twitter.com/rzr1ul9bkZ — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Mbappé et les Bleus veulent tout rafler