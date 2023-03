Il veut être le « patron », Mbappé valide

La rédaction

Ce dimanche, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, donnait sa deuxième conférence de presse en tant que patron des Bleus. Comme c'est la coutume lors des veilles de matchs, le capitaine se présente devant la presse. Avant d'affronter l'Irlande lors du deuxième match des éliminatoires de l'Euro 2024, Kylian Mbappé est revenu sur son ancien coéquipier au PSG, Adrien Rabiot, qui avait déclaré quelques jours plutôt vouloir devenir un patron chez les Bleus.

Kylian Mbappé a été invité en conférence de presse à répondre sur une question portant sur Adrien Rabiot et de son éclosion depuis la Coupe du monde. Le milieu de la Juventus se revendique être un leader et Mbappé le sait et l'encourage.

« J'ai envie d'être un patron »

Adrien Rabiot avait déjà exprimé sa volonté de devenir l'un des cadres de l'équipe de France, lors d'une interview accordée au Figaro : « Un patron dans le groupe ? Oui, je me sens prêt. J’en ai envie. L’expérience engrangée au fil des compétitions, mais aussi dans ma vie de tous les jours, fait que j’avance. Certains ont arrêté, d’autres arrivent, cela fait que mon statut change aussi. J’ai envie d’assumer ce nouveau rôle, tel un grand frère. Je ne me sens pas vieux même si des jeunes débarquent, et je dirais même que je ne suis pas encore arrivé dans le meilleur âge et la meilleure période de ma vie de footballeur. »

« Derrière moi, c'est du solide »