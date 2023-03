Kylian Mbappé fait une promesse au remplaçant de Karim Benzema

Hugo Chirossel

Karim Benzema ayant mis un terme à sa carrière internationale et Olivier Giroud étant désormais âgé de 36 ans, Didier Deschamps a décidé de lancer Randal Kolo Muani face aux Pays-Bas vendredi dernier. L’attaquant de l’Eintracht Francfort a répondu présent pour sa première titularisation. Il ne lui manquait qu’un but pour parfaire sa soirée, chose à laquelle Kylian Mbappé compte remédier contre l’Irlande.

Auteur de 16 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a pris une autre dimension depuis qu’il a rejoint le club allemand. Après ses bonnes entrées en jeu lors de la Coupe du monde, Didier Deschamps l’a titularisé pour la première fois en équipe de France vendredi dernier, lors de la victoire face aux Pays-Bas (4-0).

« Il confirme tout ce qu'il avait très bien fait avant la Coupe du monde »

« Je l'ai trouvé très intéressant dans tout ce qu'il a fait. Il a cette facilité de course, dans le dribble, il est capable de décrocher, d'aller dans la profondeur, ça ne lui pose pas de problème de jouer sur un côté, à gauche ou à droite... Il a été très intéressant. Il confirme tout ce qu'il avait très bien fait avant la Coupe du monde. Mais depuis la Coupe du monde, ce qu'il fait avec son club, c'est très intéressant. Il est en pleine confiance et c'est un profil différent d'Olivier Giroud ou Marcus Thuram. Ça amène du danger supplémentaire pour l'adversaire », avait déclaré Didier Deschamps sur la performance de Randal Kolo Muani.

« On va faire en sorte qu'il marque »