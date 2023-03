Deschamps acte sa révolution, le vestiaire est conquis

Hugo Chirossel

Alors que l’équipe de France recevait les Pays-Bas vendredi soir, lors des qualifications pour l’Euro 2024, Didier Deschamps a décidé de titulariser pour la première fois Randal Kolo Muani à la pointe de l’attaque. Préféré à Olivier Giroud, l’attaquant de l’Eintracht Francfort a répondu présent, une performance saluée par Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga.

Karim Benzema ayant pris sa retraite internationale et Olivier Giroud étant désormais âgé de 36 ans, Didier Deschamps a décidé de titulariser pour la première fois Randal Kolo Muani face aux Pays-Bas vendredi soir (4-0). S’il n’a pas marqué, l’attaquant âgé de 24 ans a tout de même réaliser un bon match. Il a notamment obtenu le coup franc qui a amené le but de Dayot Upamecano et a su s’effacer pour laisser Kylian Mbappé inscrire le troisième but français.

Il annonce du lourd, Deschamps va adorer https://t.co/08l0B9l4y2 pic.twitter.com/lhShSPkXlJ — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

«Il a fait un très bon match»

« Kolo est en pleine confiance. Il a cette capacité de déplacement, de percussion, de dribble. Il y a cette intelligence dans les déplacements des trois de devant qui ont posé des difficultés à l'adversaire. Il a cette faculté de vitesse également », a confié Didier Deschamps au sujet de Randal Kolo Muani après la rencontre. Un avis partagé par Eduardo Camavinga : « Il a fait un très bon match, il a été remuant, mobile. J’espère qu’il va marquer son premier but avec l’équipe de France très très rapidement », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Foot Mercato .

«Il a répondu présent»