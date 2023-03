Mbappé surclasse Benzema, Griezmann peut trembler

La rédaction

Pour son premier match en tant que capitaine des Bleus, Kylian Mbappé et l’équipe de France n’ont fait qu’une bouchée des Pays-Bas vendredi soir au Stade de France (4-0). Double buteur lors de la rencontre, l’attaquant vedette du PSG a inscrit son 38ème but sous le maillot tricolore, dépassant ainsi Karim Benzema. Alors qu’il se rapproche à vitesse grand V de Michel Platini et d'Antoine Griezmann, retour sur les meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France.

1) Olivier Giroud – 53 buts, 121 sélections

Désormais âgé de 36 ans, Olivier Giroud vit toujours son rêve en Bleu. L’attaquant de l’AC Milan aura toujours répondu présent en équipe de France, et même si aujourd’hui sa place de titulaire indiscutable n’est plus assurée, ce dernier sait toujours se montrer utile dans le groupe de Didier Deschamps. Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus en inscrivant son 52ème but face à la Pologne en 8ème de finale de la Coupe du monde 2022, le 4 décembre dernier.

2) Thierry Henry – 51 buts, 123 sélections

Son record aura duré pendant plus de 13 ans. Le 14 octobre 2009, face à l’Autriche dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2010, Thierry Henry inscrivait son 51ème et dernier but sous le maillot de l’équipe de France. Premier joueur à atteindre les 100 sélections sous le maillot bleu, l’ancienne gloire d’Arsenal aura marqué de son empreinte le football français. Phénomène de précocité également, Thierry Henry avait connu sa première sélection le 11 octobre 1997 lors d’un match amical face à l’Afrique du Sud, mais avait attendu d’affronter les Bafana Bafana en Coupe du monde pour inscrire son premier but avec l’équipe de France.

3) Antoine Griezmann – 43 buts, 118 sélections

Meilleur joueur de l’Euro 2016, et vainqueur étincelant de la Coupe du monde 2018, Antoine Griezmann aura été un homme fort de Didier Deschamps avec les Bleus. Toujours en activité, le joueur révélé aux yeux du monde lors du mondial 2014, peut espérer un jour rejoindre Thierry Henry à la 2ème place du classement historique des buteurs français. Buteur ce vendredi face aux Pays-Bas, le natif de Mâcon avait inscrit son premier but en Bleu face au Paraguay en amical le 1er juin 2014.

4) Michel Platini – 41 buts, 72 sélections

Pour beaucoup, Michel Platini est le plus grand joueur de l’histoire de l’équipe de France. Seul Français à avoir été élu 3 fois Ballon d’Or (1983, 1984, 1985), « Platoche » aura véritablement placé le football international français sur la carte du monde. 4ème meilleur buteur de l’histoire des Bleus, tout en étant milieu de terrain, et en seulement 72 sélections, voilà qui résume parfaitement la domination de la légende de la Juventus de Turin sous le maillot tricolore. Michel Platini avait inscrit son 1er but le 27 mars 1976 sur coup-franc face à la Tchécoslovaquie en match amical, avant de guider les Bleus vers le premier titre majeur à l’Euro 1984.

5) Kylian Mbappé – 38 buts, 67 sélections

Il n’a que 24 ans, et est déjà le capitaine porteur d’une nouvelle génération éblouissante avec l’équipe de France. Phénomène, champion, leader, voilà les termes caractérisant un joueur de la trempe de Kylian Mbappé. Vainqueur de la Coupe du monde en 2018 à 19 ans, finaliste héroïque 4 ans plus tard au Qatar, le destin du prodige du PSG en équipe de France n’est pas sans rappelé celui de Roi Pelé avec le Brésil. Avec 38 buts au compteur, nul doute que Kylian Mbappé rattrapera un jour Olivier Giroud au sommet de ce classement. La question est désormais de savoir quand cela arrivera-t-il.

6) Karim Benzema – 37 buts, 97 sélections

Comment ne pas se poser la question ? Sans ses problèmes extra-sportifs notamment avec l’actuel sélectionneur Didier Deschamps, jusqu’où Karim Benzema serait-il allé avec l’équipe de France. Après de nombreuses polémiques étalées sur une dizaine d’années, le Ballon d’Or 2022 a décidé au lendemain de la Coupe du monde au Qatar de stopper sa carrière internationale. Malgré tout, l’attaquant du Real Madrid aura réussi à marquer les esprits en Bleus, notamment lors de la victoire en Ligue des Nations en 2021.