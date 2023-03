Mbappé fait taire la polémique, Deschamps jubile

Hugo Chirossel

Désigné capitaine de l’équipe de France par Didier Deschamps, Kylian Mbappé a inscrit un doublé vendredi soir face aux Pays-Bas (4-0), à l’occasion de la première journée des qualifications pour l’Euro 2024. Comme un symbole, l’attaquant du PSG a également été passeur décisif sur le premier but des Bleus signé Antoine Griezmann. Les deux hommes ont été très complices lors de cette rencontre, faisant taire les récents débats autour du capitanat.

L’équipe de France ne pouvait pas rêver d’une meilleure soirée. De retour au Stade de France pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde 2022 perdue face à l’Argentine, les hommes de Didier Deschamps ont écrasé une équipe des Pays-Bas diminuée (4-0), lors de la première journée des qualifications pour l’Euro 2024. Une rencontre qui marquait également les débuts de Kylian Mbappé en tant que capitaine de la sélection.

Après l'équipe de France, le PSG doit-il nommer Mbappé capitaine ? https://t.co/V8ORHfrKqB pic.twitter.com/ji1hpM3hVM — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

Mbappé passeur pour Griezmann

Pour fêter cela, l’attaquant du PSG s’est offert un doublé, en inscrivant les troisième et quatrième buts de l’équipe de France. Avant cela, Kylian Mbappé avait parfaitement servi Antoine Griezmann en retrait sur l’ouverture du score des Bleus dès la deuxième minute de jeu. Comme un symbole, les deux hommes ont ainsi dissipé les récents débats autour du capitanat en équipe de France, pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps.

«C'est une très bonne chose»