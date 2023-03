Zidane - Équipe de France : Il l’annonce en direct, il voulait la tête de Deschamps

Pierrick Levallet

Avant d'arriver en finale de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps ne savait pas de quoi son avenir était fait. Le sélectionneur des Bleus a fini par être prolongé jusqu'en 2026, au détriment d'un certain Zinédine Zidane. Pourtant, certains voulaient du changement sur le banc tricolore. Et Jérôme Rothen ne s'en est pas caché.

En fin de contrat après la Coupe du monde, Didier Deschamps ne savait pas de quoi son avenir était fait avant le Mondial. Zinédine Zidane était notamment pressenti pour lui succéder à la tête de l’Équipe de France, après avoir refusé plusieurs offres, dont celle du PSG, pour se préserver pour les Bleus .

«Surprenant», Deschamps doit gérer cette annonce choc https://t.co/mRvOWIWXyo pic.twitter.com/SIdXvbvRGk — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Deschamps a été prolongé chez les Bleus

Mais après une deuxième finale de Coupe du monde consécutive, Didier Deschamps a finalement été renouvelé. Zinédine Zidane a été snobé, et DD s’est engagé jusqu’en 2026 avec l’Équipe de France. Arrivé en 2012, Didier Deschamps sera sélectionneur des Bleus encore quelques années. Pourtant, certains réclamaient sa tête.

Rothen voulait «plus de fraîcheur»