Mbappé enchaine les punchlines, il se régale

La rédaction

Face aux Pays-Bas ce vendredi soir, Kylian Mbappé porte le brassard de capitaine des Bleus pour la première fois en sélection. Daniel Riolo s’est exprimé sur le choix qu’a eu à faire Didier Deschamps concernant le capitanat des Bleus. Et il voit d’un bon oeil le fait de responsabiliser un peu plus la star du PSG.

C’est au Stade de France que les Bleus débutent ce vendredi soir leur tout premier match post-Coupe du monde. La réception des Pays-Bas marque un tournant pour l’équipe de France de Deschamps, puisque Hugo Lloris, recordman en nombre de sélections et en nombre de capitanats, n’est pas présent. Ayant pris sa retraite internationale courant janvier, le gardien de Tottenham est remplacé en tant que capitaine par Kylian Mbappé, choisi en début de semaine par Didier Deschamps pour exercer ce rôle.

« Il est extraordinaire »

Dans l’ After Foot , Daniel Riolo est revenu sur le choix de Didier Deschamps de nommer Kylian Mbappé capitaine de l'équipe de France : « Mbappé est un bon choix. Je suis très heureux. Oui il peut y avoir quelques blagues. Mais ce qu’il fait, il le fait bien. Il est extraordinaire. Il est au-dessus de la moyenne. Il est plus intelligent, plus fort » a affirmé le consultant sur les ondes de RMC Sport . En effet, les déclarations de Kylian Mbappé sont souvent sujettes à débat, notamment grâce à sa qualité d’orateur et à ses déclarations sans langue de bois. Le numéro 10 des Bleus s’était même amusé à évoquer la gestion des droits d’images en sélection il y a quelques mois, avec un passage désormais culte : « On a parlé des mois de sportif, des heures de droits et des minutes d’argent. Pour parler de ces gestions de sponsoring… le football il a changé » .

« Je n’ai pas de jalousie »