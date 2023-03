Deschamps change tout, «Mbappé n’est pas le patron»

La rédaction

Nommé capitaine des Bleus à seulement 24 ans, Kylian Mbappé prend une fois de plus, une nouvelle dimension dans son pays. Successeur désigné d’Hugo Lloris, l’attaquant du PSG va devoir se montrer à la hauteur du brassard, alors que certains joueurs comme Antoine Griezmann ou Olivier Giroud auraient pu prétendre à cette responsabilité. L’occasion pour Bixente Lizarazu de s’exprimer sur ce renouveau des Bleus.

Numéro 10 floqué dans le dos, et désormais brassard au bras. Voilà quel est le destin de Kylian Mbappé avec l’équipe de France. Le prodige de Bondy a atteint le plus haut niveau de responsabilité possible en sélection. Si l’attaquant vedette du PSG a d’ores et déjà prouvé (notamment lors de la dernière Coupe du monde), qu’il pouvait parfaitement tirer son équipe vers le haut, beaucoup s’interrogent quant à sa capacité à fédérer le groupe des Bleus, qui entame dès ce vendredi face aux Pays-Bas, un vrai renouveau après son beau parcours au Qatar en décembre dernier.

Kylian Mbappé ne doit pas « incarner ce leadership à lui seul » prévient Lizarazu

Dans les colonnes du journal l’Équipe , Bixente Lizarazu a livré son analyse concernant Kylian Mbappé, et le futur de l’équipe de France. « Kylian Mbappé, le nouveau capitaine tricolore, ne peut pas incarner ce leadership à lui seul. Il pourra compter sur les anciens comme Antoine Griezmann ou Olivier Giroud. Dans une équipe, le capitaine n'est pas le seul et unique « patron » du vestiaire, comme je l'entends parfois... » .

Kylian Mbappé doit « être un guide » pour les Bleus