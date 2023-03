Encore un scandale pour le patron du PSG

La rédaction

Proche de Nasser Al-Khelaïfi pendant plusieurs années, Hicham Karmoussi avait confirmé en novembre dernier avoir caché des documents compromettants, en lien avec l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Plus récemment, il a déposé plainte contre X pour avoir travaillé pour le président du PSG de 2011 à 2018 sans contrat de travail. Il affirme également avoir été victime de harcèlement moral.

D’après des informations révélées par Mediapart et Libération au mois de novembre dernier, Hicham Karmoussi, proche de Nasser Al-Khelaïfi depuis une vingtaine d’année, notamment depuis qu’il est devenu président du PSG, avait confirmé avoir caché des documents compromettants en lien avec l’attribution de la Coupe du monde au Qatar. Selon RMC Sport , il a porté plainte vendredi pour contre X et indique avoir travaillé pour Nasser Al-Khelaïfi sans contrat de travail, de 2011 à 2018.

« Il a reçu un appel de Monsieur Al-Khelaïfi, le sommant de revenir à Paris au plus vite »

« Hicham Karmoussi a, pendant des années, travaillé sans contrat ni titre de séjour pour Monsieur Al-Khelaïfi et à un rythme insoutenable. Il entend aujourd'hui dénoncer ce système brutal et cynique », a déclaré son avocat, maître Antoine Ory, dans des propos relayés par RMC Sport . Dans cette plainte, il évoque également ces fameux documents, qu’il aurait ensuite remis à Tayeb Benabderrahmane, détenu en 2020 au Qatar et qui a déposé une plainte pour tortures, enlèvement et séquestration : « Il a reçu un appel de Monsieur Al-Khelaïfi, le sommant de revenir à Paris au plus vite afin de “nettoyer la maison” en vue de dissimuler d’éventuelles preuves d’infractions au cas où une perquisition aurait lieu à son domicile . »

« Je peux t’effacer en un claquement de doigts de la surface de la terre »

À la suite de ces événements, Hicham Karmoussi aurait alors été menacé par Nasser Al-Khelaïfi. « Si quoi que ce soit arrive dans cette maison, c’est toi seul qui sera tenu pour responsable », lui aurait-il lancé, ainsi que : « Je peux t’effacer en un claquement de doigts de la surface de la terre . ». Des menaces qui l’auraient poussé à confier les documents qu’il avait en sa possession à Tayeb Benabderrahmane lors d’une visite au Maroc.

« Vous parlez de criminels professionnels »