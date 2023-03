Kylian Mbappé a trouvé le joueur parfait en équipe de France

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A défaut de l’avoir à ses côtés au PSG, Kylian Mbappé va pouvoir s’appuyer sur la présence de Randal Kolo Muani en équipe de France pour former un sacré duo. Les deux hommes, complémentaires, peuvent clairement devenir une arme extraordinaire pour les Bleus.

Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani peuvent devenir le duo de rêve de l'attaque des Bleus. Les deux joueurs sont complémentaires et on l'a vu lors de la Finale de Coupe du Monde 2022 au Qatar face à l'Argentine. Didier Deschamps devrait crescendo aligné le duo pour une meilleure adaptation avant le début de l'EURO-2024 en Allemagne.

Un duo d'avenir

Le jeune âge des deux joueurs, 24 ans, va permettre à l'attaque de l'équipe de France d'acquérir plus d'expérience et de se développer au fil du temps. L'objectif de Didier Deschamps est de faire jouer le plus souvent les deux joueurs afin qu'ils s'habituent à jouer ensemble avant d'aborder les prochaines échéances. Mbappé apporte de la rapidité, Kolo Muani de la profondeur, ce dernier une fois infiltré dans la surface peut faire très mal. Associé à Mbappé, la doublette casse facilement les n'importe quelle ligne défensive.

Les Pays-Bas, premier gros test ?

Les deux joueurs devraient débuter, ce vendredi, face aux Pays-Bas, c'est l'occasion de les revoir évoluer ensemble après la Finale de la Coupe du Monde 2022. Didier Deschamps jouera clairement le rôle de superviseur lors de la rencontre pour voir si les deux hommes sont prêts à jouer ensemble. Le match face aux Pays-Bas sera clairement un test important pour les deux joueurs qui devront assurer sur le terrain. Depuis le match face à l'Argentine, les deux joueurs sont clairement vu comme les futurs tauliers de de l'attaque de l'équipe de France. Ce jeudi, Kolo Muani a joué titulaire lors de la séance d'entraînement à huis clos au Stade de France ce qui confirme sa présence dans le onze qui affrontera les Pays-Bas ce vendredi.

Les bonnes stats de Kolo Muani cette saison

En Bundesliga, Randal Kolo Muani réalise une belle saison avec l'Eintracht Francfort. En 24 matchs, l'attaquant de 24 ans a inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives. De très belles stats qui montrent le jeu collectif auquel obéit l'avant-centre. Ce qui fait la différence avec Kolo Muani c'est bien son jeu collectif qui ne manquera pas de servir Kylian Mbappé quand il faudra. L'ancien nantais sait à la fois marquer et faire marquer. Il est l'un des joueurs les plus prolifiques de Bundesliga et les grosses écuries se l'arrachent déjà à l'image de Manchester United et le Paris Saint Germain. Sa clause libératoire est estimée entre 80 et 100 millions d'euros. Malgré les avances du PSG, cet hiver, le joueur a finalement poursuivi avec Francfort mais il devrait être l'un des joueurs les plus demandés lors du prochain mercato.

Kolo Muani devra assurer face à Giroud