Mbappé est le nouveau patron, il prend déjà une décision forte

Avec le départ en retraite internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps a dû choisir un nouveau capitaine. Le sélectionneur de l’équipe de France a tranché et a opté pour Kylian Mbappé. Questionné sur les apparitions qu’il prévoit de faire devant les médias, l’attaquant français reconnaît qu’on le verra plus… mais pas avant chaque match.

C’est désormais officiel, Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l’équipe de France. Didier Deschamps a annoncé la nouvelle cette semaine après avoir hésité entre l’attaquant du PSG et Antoine Griezmann. Mbappé succède donc à Hugo Lloris, parti en retraite internationale, qui a porté le brassard de 2010 à 2022.

Mbappé davantage présent devant les médias

Pour la presse, c’est une aubaine puisque Kylian Mbappé va être obligé d’apparaître plus régulièrement devant les médias pour s’exprimer. Le nouveau patron des Bleus a d’ailleurs fait une annonce sur ce sujet.

«Il ne faut pas non plus que je monopolise tout l’espace médiatique»