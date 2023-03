Mbappé attaqué, il règle ses comptes en public

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a fait ses premiers pas en tant que capitaine de l'équipe de France. Ce jeudi, le joueur du PSG s'est présenté en conférence de presse et n'a éludé aucun sujet. Il a profité de sa présence devant les journalistes pour lancer un message à ses détracteurs, qui pointent du doigt son caractère auto-centré.

Didier Deschamps a annoncé une grande nouvelle à Kylian Mbappé. A 24 ans, le joueur du PSG est devenu le nouveau capitaine de l'équipe de France. Un choix, qui ne fait pas l'unanimité. Certains comme Jérôme Rothen craignent une certaine forme d'égoïsme chez Mbappé. « S’il accepte que Kylian soit son capitaine, il doit accepter qu’il joue aussi pour ses stats, il est dans l’individualisme, ce sera différent » a déclaré l'ancien joueur du PSG au micro de RMC.

Mbappé répond aux critiques en conférence de presse

Présent en conférence de presse, Mbappé a répondu à ces critiques. « Je ne comprends pas mais j'accepte, c'est la vie d'un joueur de haut niveau, les gens jugent sans le vivre de l'intérieur. Les joueurs qui ont joué avec moi savent que mon obsession est de gagner et on ne gagne pas seul. Si un joueur ne marque pas, il est vite taxé d'égoïste, et ça c'est normal. Mais après les gens ne savent pas le comportement que j'ai dans le groupe, il faut laisser couler » a déclaré le nouveau capitaine des Bleus , qui peut compter sur le soutien de son sélectionneur.

« Il n'a pas à changer »