Équipe de France : Mbappé transformé par Deschamps, il balance

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec les nombreux départs en retraite internationale, l’équipe de France va débuter un nouveau cycle vendredi contre les Pays-Bas. Kylian Mbappé en est la figure de proue, lui qui a été nommé capitaine par Didier Deschamps. Pour autant, l’attaquant du PSG n’a pas prévu de changer son attitude sur le terrain, il continuera à écouter son sélectionneur.

Vendredi soir, l’équipe de France va entamer son nouveau cycle. Battus en finale de la dernière Coupe du monde par l’Argentine, les Bleus affrontent les Pays-Bas pour leur premier match de qualifications en vue de l’Euro 2024. Un choc très attendu puisqu’il y a eu du changement dans l’effectif de Didier Deschamps depuis la fin du Mondial après les retraites internationales de Raphaël Varane, Hugo Lloris, Karim Benzema et Steve Mandanda.

Kylian Mbappé est le nouveau capitaine

L’un des vainqueurs de ces nombreux changements, c’est Kylian Mbappé. En ballotage avec Antoine Griezmann, l’attaquant du PSG a été nommé capitaine par Didier Deschamps, un rôle tout nouveau pour Mbappé qui a fêté ses 24 ans en décembre dernier. Mais le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde compte bien assumer ce statut, lui qui est déjà le leader technique de l’équipe de France depuis quelques années.

«Je ne vais pas me transformer»