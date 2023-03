Mbappé - Equipe de France : Il dégoupille et charge Deschamps

Pierrick Levallet

Même si les Bleus sont allés jusqu'en finale de la dernière Coupe du monde, le jeu de l'Équipe de France n'a pas emballé grand monde. Les hommes de Didier Deschamps ont parfois été dominés par leurs adversaires au Qatar. D'ailleurs, Jérôme Rothen n'a pas manqué d'ironiser sur ce point avant de tacler le sélectionneur tricolore.

Malgré une finale de Coupe du monde, l’Équipe de France n’a pas convaincu tout le monde au Qatar. Les Bleus se sont parfois montrés en difficulté face à leurs adversaires et ont dû s’en remettre à des coups de génie de ses stars comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. D’ailleurs, Jérôme Rothen n’a pas manqué d’ironiser sur l’équipe de Didier Deschamps à quelques heures de la rencontre face aux Pays-Bas ce vendredi.

«On sait ce que Didier Deschamps met en place»

« Je vais aller au Stade de France tout à l’heure, pour m’éclater et voir du spectacle... Non mais blague à part, on est habitué. On sait ce que Didier Deschamps met en place et on ne va pas être surpris encore une fois de voir par moment une équipe de France qui va subir, jouer bas et contrer puis s’en remettre aux exploits individuels de Kylian Mbappé. C’est trop souvent le cas malheureusement et ça a été trop souvent le cas à la Coupe du monde. C’est pour ça qu’on avait émis pas mal de critiques » a d’abord lancé Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC .

Rothen veut une équipe de France «plus spectaculaire»