Révolution en équipe de France, Mbappé valide

Arnaud De Kanel

Vendredi soir, l'équipe de France a parfaitement débuté sa campagne de qualifications pour l'Euro 2024. La bande à Didier Deschamps a écrasé les Pays-Bas 4 buts à 0. Officiellement numéro un au poste de gardien après la retraite internationale d'Hugo Lloris, Mike Maignan s'est illustré. Kylian Mbappé a tenu à le féliciter pour son match.

Quelle entrée en matière pour les Bleus ! Pour leur grand retour devant leurs supporters après la défaite en finale du Mondial, les hommes de Didier Deschamps ont assez largement disposé des Pays-Bas. L'équipe de France avait à coeur de bien débuter cette nouvelle ère avec la première en temps que capitaine de Kylian Mbappé mais également avec les grands débuts en tant que numéro un de Mike Maignan. Le Milanais a été impeccable, de quoi recevoir les éloges de capitaine Mbappé.

Débuts réussis pour Maignan

Remplacer le capitaine, titulaire au poste depuis plus de 10 ans et joueur le plus capé de l'histoire de la sélection n'impressionne pas Mike Maignan, la preuve en est. Le portier de l'AC Milan a été impérial vendredi soir. Il n'a eu que très peu de travail mais il l'a très bien effectué. Son principal fait d'arme reste évidemment ce pénalty repoussé dans les arrêts de jeu pour garder sa cage inviolée et venir parachever le très bon match de sa défense. Nouveau capitaine et patron des Bleus , Kylian Mbappé applaudi la prestation de son coéquipier.

«On est tous derrière lui»