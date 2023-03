Après l'équipe de France, le PSG doit-il nommer Mbappé capitaine ?

La rédaction

Alors qu'Hugo Lloris et Raphaël Varane ont pris leur retraite internationale, Didier Deschamps a choisi de nommer Kylian Mbappé capitaine et Antoine Griezmann vice-capitaine des Bleus. Comme le sélectionneur de l'équipe de France, le PSG doit-il confier son brassard à la superstar de 24 ans ? C'est notre sondage du jour.

Après la finale de la Coupe du Monde malheureuse face à l'Argentine, l'équipe de France a perdu plusieurs cadres. En effet, Karim Benzema, Hugo Lloris, Raphaël Varane et Steve Mandanda ont décidé de mettre un terme à leur carrière internationale. Privé de son capitaine et de son vice-capitaine, Didier Deschamps a dû choisir les héritiers d'Hugo Lloris et de Raphaël Varane.

Kylian Mbappé, l'héritier d'Hugo Lloris en Bleu

Et après plusieurs semaines de réflexion, Didier Deschamps a tranché. Ayant hésité entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, le sélectionneur des Bleus a finalement choisi de confier le brassard à l'attaquant du PSG. Le pensionnaire de l'Atlético de Madrid devant se contenter d'un rôle de vice-capitaine.

Kylian Mbappé promu également au PSG ?