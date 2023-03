PSG : Grosse inquiétude avec Kylian Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Meilleur joueur du PSG cette saison, Kylian Mbappé n’a pas pu éviter la nouvelle désillusion en huitième de finale de Ligue des Champions. Le club de la capitale souhaite construire son projet autour de lui mais aurait quelques doutes concernant son avenir. De quoi inquiéter.

Maintenant que l’élimination en Ligue des Champions avec le PSG est passée, Kylian Mbappé est focalisé sur l’équipe de France. Surtout qu’avec le départ en retraite internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps a décidé de faire de Kylian Mbappé son nouveau capitaine. Un statut très important pour la star du PSG qui, pour rappel, a soufflé ses 24 bougies en décembre dernier.

L’avenir de Kylian Mbappé pose question

Cette trêve permet à Mbappé d’oublier ses tracas avec le PSG et de revenir à l’équipe de France. Mais dès son retour à Paris, son avenir reviendra forcément au centre des discussions. Même si l’attaquant français n’avait pas souhaité en parler après l’élimination contre le Bayern Munich, le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde sera forcément l’une des attractions du prochain mercato. Malgré sa prolongation la saison dernière. Kylian Mbappé est lié avec le PSG jusqu’en 2024 puisque son option n’a pas été activée, du moins pour le moment, donc tout est ouvert.

Mbappé est impliqué dans une projet colossal... loin du PSG ! https://t.co/HZbzGU8PzK pic.twitter.com/qmSefuIH49 — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Le PSG a des doutes

Et en interne, l’avenir du numéro 7 parisien poserait question. A en croire les informations de Rudy Galetti, il y aurait beaucoup de doutes concernant le futur de Kylian Mbappé. Le nouveau capitaine de l’équipe de France est une fois de plus le meilleur joueur du PSG cette saison et l’idée du Qatar est de construire son projet autour de lui. Un transfert cet été remettrait beaucoup de choses en question, le PSG va donc devoir frapper fort sur le mercato pour convaincre Kylian Mbappé de jouer une septième saison avec le club de sa région.