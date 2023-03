Il a tourné le dos au PSG, Zidane peut jubiler

Amadou Diawara

Sans club depuis son départ de Chelsea, Thomas Tuchel serait dans le viseur du PSG, qui penserait à se débarrasser de Christophe Galtier. Toutefois, l'ancien entraineur parisien aurait tourné le dos au Qatar et serait sur le point de s'engager en faveur du Bayern. En effet, Thomas Tuchel aurait totalement séduit la direction bavaroise lors de son discours.

Remercié par Chelsea au mois de septembre, Thomas Tuchel ne devrait pas rester très longtemps sans club. Alors que Christophe Galtier enchaine les contre-performances depuis le début de l'année 2023, la direction du PSG penserait à rapatrier son ancien coach allemand. Toutefois, Thomas Tuchel serait sur le point de signer au Bayern.

Mercato - PSG : Une ouverture se confirme dans le dossier Zidane ! https://t.co/H0dalJz4Si pic.twitter.com/I1gcHUkkh6 — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Tuchel et Zidane dans le viseur du PSG

Selon les informations de Sky Sport , Thomas Tuchel aurait convaincu le Bayern de le recruter en tant qu'entraineur de l'équipe première, et ce, en lieu et place de Julian Nagelsmann. En effet, l'ex-coach du PSG aurait fait plier les Munichois grâce à son discours, ses idées de jeu et la tactique qu'il veut appliquer.

Tuchel a convaincu le Bayern de le recruter