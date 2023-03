Mercato - PSG : Une ouverture se confirme dans le dossier Zidane !

Alexandre Higounet

En milieu de semaine, le média espagnol OK Diario a apporté de nouvelles informations quant à l’avenir de Zinedine Zidane, notamment concernant ses intentions pour l’été prochain. Des informations qui confirment que le Paris Saint-Germain dispose d’une réelle ouverture pour obtenir la signature du technicien français. Analyse.

Ces dernières heures, le média espagnol OK Diario a apporté de nouvelles révélations au sujet de Zinedine Zidane. Selon le journal, l’entraîneur français, qui est sans club depuis son départ du Real Madrid il y a deux ans, n’a pas l’intention de prendre une nouvelle année sabbatique et a arrêté la décision de retrouver un banc de touche la saison prochaine.

PSG : La date est annoncée pour le retour de Zidane https://t.co/UpKIC73YEv pic.twitter.com/GrRIhtOp8b — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Depuis que Deschamps a prolongé…

Ces révélations viennent confirmer ce que le10sport.com avait analysé il y a quelque temps, à savoir qu’avec la prolongation de Didier Deschamps au poste de sélectionneur, poste que visait Zidane après la Coupe du monde au Qatar, l’ancien coach madrilène allait obligatoirement se remettre en course pour entraîner un club cet été, d’une part car la perspective équipe de France s’est éteinte, d’autre part pour ne pas rester trop longtemps éloigné des terrains.

Pas de Premier League, la Juve hors-jeu…

La confirmation que Zidane a arrêté la décision de retrouver un banc de touche offre une réelle ouverture au club de la capitale, qui voit d’un coup sa marge de manœuvre augmenter. Autant Zidane n’allait pas véritablement regarder l’option PSG lorsqu’il espérait les Bleus, autant il en ira obligatoirement différemment désormais. De plus, Zizou n’aura pas forcément beaucoup d’options sachant qu’il ne veut pas aller en Premier League et que la Juve ne présente pas aujourd’hui un projet sportif suffisamment solide. En l’état, seul le Real Madrid paraît aujourd’hui en situation de concurrencer Paris. Mais Zidane sera-t-il tenté par un nouveau retour à Bernabeu ? Pas certain. A l’analyse, le PSG paraît bien disposer d’une réelle ouverture pour faire venir le coach tricolore en juin prochain.