Messi reçoit un nouvel appel du pied, il va adorer

Alors que l'idée d'un retour au FC Barcelone commence à sérieusement gagner en crédibilité pour Lionel Messi, Gerard Piqué n'a pas caché son envie de voir revenir La Pulga en Catalogne. Il faut dire que le contrat de l'Argentin s'achève en juin prochain avec le PSG, et un accord pour une prolongation tarde à venir.

Après la Coupe du monde, la prolongation de Lionel Messi semblait être une simple formalité puisqu'un accord de principe avait été trouvé avec le PSG. Néanmoins, l'officialisation tarde à se concrétiser et les deux parties semblent avoir fait un pas en arrière et il n'est plus du tout garanti que Lionel Messi soit un joueur du PSG la saison prochaine.

PSG : Inquiétude pour Messi, une première réponse tombe https://t.co/LXDc4I7c6e pic.twitter.com/lxSILCqFmp — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Piqué interpelle Messi

Par conséquent, un possible retour au FC Barcelone, deux ans après son départ, fait de plus en plus en parler. Et une telle opération a évidemment ses partisans, à l'image de Gerard Piqué. Pour le Live Twitch de Gerard Romero, l'ancien défenseur du Barça assure qu'il « aimerait beaucoup que Messi revienne au Barça ».

«Si Laporta fait le pas...»