PSG : Inquiétude pour Messi, une première réponse tombe

C’est l’un des principaux enjeux du mercato estival pour le Paris Saint-Germain. Où sera Lionel Messi la saison prochaine ? Alors que plusieurs pistes envoient le champion du monde dans son ancien club, au FC Barcelone, un journaliste espagnol s’est montré méfiant sur les réseaux sociaux quant à la faisabilité de l’opération.

Depuis plusieurs semaines, trois clubs font le forcing pour récupérer Lionel Messi des bras du PSG. Al-Hilal (Arabie saoudite), l’Inter Miami (MLS) et surtout le FC Barcelone sont très attentifs à la situation de l’Argentin. De son côté, Doha semble de plus en plus prêt d’être à même de laisser partir la Pulga , en fin de contrat le 30 juin prochain.

Couac pour Messi à Barcelone

Selon les dernières informations de la presse espagnole, Messi souhaiterait bel et bien retourner dans son club de toujours et ce malgré la présence du président Joan Laporta au FC Barcelone. Cependant, le journaliste Ramón Álvarez de Mon assure sur Twitter qu’il y a « une fissure dans le plan » du retour de Messi en Catalogne, sans préciser laquelle.

Laporta et le clan Messi en contact