PSG : La date est annoncée pour le retour de Zidane

L'heure approche. A en croire la presse espagnole, tout porte à croire que Zinédine Zidane fera son grand retour sur la planète football à la fin de la saison. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 1998 est annoncé dans le viseur de nombreuses formations. Pour l'heure, le mystère demeure en ce qui concerne son prochain défi.

En mai 2021, Zinédine Zidane mettait fin à son aventure au Real Madrid. S'estimant en fin de cycle, le champion du monde 1998 a, depuis, pris ses distances avec le monde du football, se concentrant sur sa famille. Mais dernièrement, Zidane a laissé entendre qu'il pourrait faire son grand retour.





« Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt »

« Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite » avait confié l'ancien international français en octobre dernier.

Le retour de Zidane programmé pour cet été