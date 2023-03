Il rêve de cette star pour le PSG, elle se lâche pour son mercato

Thomas Bourseau

Dans le viseur de Luis Campos depuis son arrivée au PSG comme le10sport.com vous le révélait l’été dernier, Bernardo Silva s’est longuement sur son avenir.

Et si Luis Campos comblait Kylian Mbappé grâce à un joueur que le conseiller football du PSG a déjà recruté par le passé à l’AS Monaco où le champion du monde tricolore a évolué ? le10sport.com vous révélait le 3 août 2022 que la recrue rêvée de Campos pour le PSG n’était autre que Bernardo Silva qui ne s’est pas caché de ses envies d’ailleurs ces derniers mois, lui qui est sous contrat à Manchester City jusqu’en juin 2025.

Le PSG s’est déjà cassé les dents l’été dernier, mais compte revenir à la charge pour Bernardo Silva

Après avoir vu Manchester City repousser son offre de transfert de 80M€ l’été dernier comme le10sport.com vous l’affirmait le 18 août 2022, le PSG semblerait être resté à l’affût de la moindre opportunité avec le polyvalent milieu offensif des Skyblues et de la sélection portugaise. Pour autant, et bien que Kylian Mbappé ait validé cette piste selon The Sun , Bernardo Silva garde ses pensées focalisées sur la fin de la saison.

PSG : Messi prêt à partir, un ami veut le suivre https://t.co/omGjXsKcGG pic.twitter.com/3C6KwMftFI — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

«J'essaie de faire de mon mieux et ce qui arrivera arrivera»