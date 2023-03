Il confirme en direct pour la vente de l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le feuilleton autour de la possible vente de l’OM ne cesse de faire couler beaucoup d’encre depuis deux ans, les versions se contredisent à ce sujet. Mais Daniel Riolo est clair : si Frank McCourt trouve un repreneur crédible et ambitieux, le propriétaire actuel n’hésitera à céder l’OM.

Ces derniers mois, le journaliste Thibaud Vézirian n’a cessé d’affirmer avec force que la vente de l’OM était déjà actée en coulisses, et que Frank McCourt s’apprêtait donc à passer le relais : « Tous ceux qui ont une certaine curiosité journalistique sur ce sujet m’ont déjà contacté, journalistes compris, on a discuté et ils sont aussi sereins que moi. C’est assez évident et inéluctable avec tout ce qui se passe encore actuellement », précisait récemment Vézirian à ce sujet pour justifier sa version des faits.

Un feuilleton qui divise

Difficile de démêler le vrai du faux dans ce dossier, d’autant que McCourt et Longoria n’ont cessé de nier en boucle cette envie de revendre l’OM, et les versions s’opposent donc sur l’avenir du club phocéen. De son côté, même s’il est moins catégorique que Vézirian sur l’issue du feuilleton autour de la vente de l’OM, Daniel Riolo assure que les choses peuvent évoluer très rapidement.

« McCourt n’est pas contre la vente »