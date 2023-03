Vente OM : Cette nouvelle bombe qui va mettre le feu à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Véritable serpent de mer du côté de l'OM depuis plusieurs années désormais, la vente du club continue de susciter de nombreux fantasmes chez les fans marseillais. Et la récente sortie de Daniel Riolo ne risque pas de calmer les ardeurs. Et pour cause, le journaliste assure que Frank McCourt est disposé à vendre l'OM.

Cela fait désormais plus de deux ans que les rumeurs autour de la vente de l'OM affolent les supporters marseillais. Il faut dire qu'au début de l'année 2021, Thibaud Vézirian avait lâché une incroyable bombe en annonçant tout simplement que Frank McCourt avait vendu le club à des investisseurs saoudiens. Mais alors que rien n'a été officialisé, la moindre rumeur continue de mettre le feu aux poudres. Pas conséquent, la dernière annonce de Daniel Riolo risque de faire du bruit.

«J’ai fait mon enquête», il lâche son verdict sur la vente de l’OM https://t.co/LBDfihsANA pic.twitter.com/nLz1yVALxh — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

McCourt est prêt à vendre l'OM !

En effet, au micro de l'After Foot, l'éditorialiste de RMC assure que Frank McCourt n'est pas fermé à la vente de l'OM, bien au contraire : « Tu grandiras quand le club sera vendu. McCourt n’est pas contre la vente, il n’a aucun intérêt à garder le club, à être là où il est aujourd’hui. » Il suffit donc que la bonne offre arrive.

«Celui qui viendra et qui aura l’oseille, il prendra»