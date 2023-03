Mbappé se lâche, punchlines en pagaille

La rédaction

Devenu au fil du temps, un expert de la communication, Kylian Mbappé vient d'être nommé nouveau capitaine de l’équipe de France. À seulement 24 ans, l’attaquant du PSG a connu son lot de questions polémiques, mais réussit toujours à maîtriser parfaitement ses déclarations. L’occasion de revivre les meilleures « punchlines » de Kylian Mbappé devant la presse.

1) 6 septembre 2017 : Les premiers mots de Mbappé au PSG

Tout juste transféré au PSG en provenance de Monaco pour 180 M€, Kylian Mbappé en profite pour répondre à une question sur son positionnement, lui qui est tout juste âgé de 18 ans : « C’est une bonne question car il est difficile d’y répondre. Aujourd’hui, j’ai terminé dans l’axe à Monaco donc je vous dirai dans l’axe aujourd’hui. Mais peut-être que dans un an, si je vous dans une autre position, je vous donnerai une autre réponse. C’est difficile de répondre, c’était une belle question » , déclare le jeune joueur déjà très à l’aise face aux journalistes.

2) 18 novembre 2018 : Le premier coup de pression de Mbappé

Désormais, Kylian Mbappé sait parfaitement comment envoyer un message implicite à sa direction, ou à ses coéquipiers. Mais c’était déjà également le cas en 2018. Alors qu’il vient de devenir champion du monde à seulement 19 ans, le prodige français commence à recevoir ses premières critiques par rapport à un certain ego. La réponse ne se fait pas attendre : « Si on attend beaucoup de moi, c’est que j’ai des responsabilités et j’aime avoir des responsabilités. Des fois, ça marche un peu moins, mais ce n’est pas parce que ça marche un peu moins qu’il faut tout remettre en cause. J’essaye de répondre aux attentes à chaque match » .

3) 18 novembre 2018 : Mbappé visionnaire

Deux déclarations iconiques dans la même journée donc. Questionné sur la possibilité qu’il puisse un jour arrêter de défendre pour se concentrer sur le côté offensif, Kylian Mbappé ne mâche pas ses mots : « Il n’y a que deux joueurs qui ne défendent pas dans le monde, et ce sont deux joueurs qui mettent 60 buts. Le jour où je mettrai 60 buts dans une saison, on pourra peut-être amener la discussion » . L’attaquant du PSG n’a jamais atteint ce nombre-là, mais s’en rapproche, alors que la question de ses retours défensifs est souvent sujet à débat.

Mbappé a un grand rêve, Deschamps interpelle le PSG https://t.co/7lFqKPnO3e pic.twitter.com/8aETHRQIU4 — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

4) 13 juin 2021 : Mbappé s'emporte sur des possibles tensions avec Olivier Giroud

Alors que l’Euro 2021 est sur le point de débuter, Kylian Mbappé est confronté à un début de polémique avec Olivier Giroud en équipe de France. La raison ? Ce dernier déclare implicitement quelques jours plus tôt que certains joueurs ne lui font pas assez la passe. Interrogé à ce sujet par un journaliste, la réponse du Parisien est sans appel : « C’est un peu malsain. […] Tu sous-entends que je ne veux pas faire de passes à Giroud ? (…) Eh y’a pas de tension hein, tranquille » . Un peu avant, Mbappé orientait le débat par rapport au style de jeu d’Olivier Giroud, qui n’était pas similaire à ceux des créatifs Neymar ou Benzema selon la vedette du PSG.

5) 23 mai 2022 : « Le football il a changé »

Dans ce passage, désormais, culte, Kylian Mbappé évoque la gestion des droits d’images en sélection, que l’attaquant du PSG essaie de renégocier avec la fédération française de football : « On a parlé des mois de sportif, des heures de droits et des minutes d’argent. Pour parler de ces gestions de sponsoring… le football il a changé » .

6) 5 mars 2023 : Mbappé se paye le PSG après son record