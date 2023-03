Deschamps tient déjà le remplaçant de Benzema

Arnaud De Kanel

Au lendemain de la défaite en finale de la Coupe du monde à laquelle il n'avait pas participé, Karim Benzema annonçait sa retraite internationale. Didier Deschamps devait lui trouver un remplaçant et ça n'a pas trainé. Le sélectionneur a misé sur Randal Kolo Muani face aux Pays-Bas et tout laisse à penser qu'il remplacera à long terme Karim Benzema.

La Coupe du monde au Qatar a marqué la fin d'une ère en équipe de France avec les retraites internationales de Steve Mandanda, Hugo Lloris, Raphaël Varane et Karim Benzema. De nombreux postes étaient à pourvoir, notamment celui de numéro 9, et il semblerait que Didier Deschamps ait déjà trouvé la solution.

Deschamps lance sa révolution avec Mbappé, un champion du monde valide https://t.co/hmZ3tHVpX6 pic.twitter.com/Xon57SuHeO — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

Kolo-Muani a impressionné

Titularisé à la pointe de l'attaque, Randal Kolo Muani n'a pas déçu, loin de là. Il sort malgré tout une copie sans statistiques mais c'est lui qui obtient le coup franc qui amène le second but des Bleus . Il est également impliqué dans le premier but de Kylian Mbappé où il s'est illustré en s'effaçant parfaitement sur la passe d'Aurélien Tchouaméni. Didier Deschamps est comblé.

Deschamps sous le charme de Kolo Muani