Équipe de France : Mbappé leur a fait vivre un cauchemar, ils lâchent une grande annonce

Vendredi soir, Kylian Mbappé et les Bleus ont battu les Pays-Bas 4-0 pour le premier match des éliminatoires de l’Euro 2024. L’attaquant parisien portait pour la première fois le brassard de capitaine autour du bras et a même inscrit un doublé et une passe décisive lors de cette soirée de gala. Ce dimanche, l’émission Téléfoot a livré les ressentis des Néerlandais concernant la promotion de Mbappé.

C’est au Stade de France que les Bleus ont rejoué ensemble pour la première fois depuis la Coupe du monde. Un très grand Kylian Mbappé a notamment permis aux hommes de Deschamps de s’imposer facilement face aux Pays-Bas, quart-de-finalistes au Qatar. Avec deux buts et une passe décisive pour son vice capitaine Antoine Griezmann, Mbappé n’a laissé aucun répit à la défense néerlandaise.

Mbappé félicité par un ancien coéquipier

Grande soirée donc pour Kylian Mbappé qui arborait pour la première fois le brassard de capitaine. Dans Téléfoot , son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain Xavi Simons, a laissé entendre son admiration pour le buteur parisien : « Je suis content pour lui. Il est capitaine, c’est un exemple pour la France » .

Les mots de Virgil Van Dijk pour la star du PSG