Révolution en équipe de France, les Bleus se lâchent

Alors que le brassard de capitaine était au bras d’Hugo Lloris pendant de nombreuses années, c’est Kylian Mbappé qui en a hérité cette semaine après l’annonce de la retraite internationale de Lloris. Les Bleus valident le choix de Didier Deschamps.

« Quelque chose de symbolique ». Voici le constat dressé par Kylian Mbappé pour TF1 concernant son nouveau statut de capitaine de l’équipe de France. Le nouveau chapitre chez les Bleus de Mbappé en tant que capitaine de l’équipe a débuté par une écrasante victoire face aux Pays-Bas vendredi soir au Stade de France dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024 (4-0). Rien de mieux pour Olivier Giroud qui a souligné ce point important de la nouvelle ère chez les Bleus. « Pour sa première (ndlr en tant que capitaine), il ne pouvait pas rêver mieux quoi » . Après avoir avoué que le brassard de capitaine n’allait pas changer la mentalité et le leadership déjà perçu par le passé chez Kylian Mbappé, Didier Deschamps a profité d’une interview pour Téléfoot faire passer le court message suivant. « Il a cette capacité pour avoir ce rôle là sans surjouer ou quoi que ce soit. Il a besoin des autres aussi ».

«Kylian a toujours été un leader, sur et en dehors du terrain»

Le sélectionneur de l’équipe de France n’est pas le seul à avoir évoqué les nouvelles responsabilités de Kylian Mbappé en équipe de France. Un changement officiel, mais qui n’a rien d’une surprise pour Marcus Thuram qui a ouvert le bal des déclarations pour Téléfoot . « Kylian a toujours été un leader, sur et en dehors du terrain et c’est assez logique qu’il prenne le brassard ». Randal Kolo Muani, compère d’attaque de Mbappé face aux Pays-Bas, est allé dans le même sens que Marcus Thuram à ce sujet en affirmant que l’attaquant du PSG prenait déjà la parole dans le vestiaire des Bleus. « Il n’avait pas besoin d’avoir le brassard pour prendre la parole. Je pense qu’il est à l’écoute et donne pas mal de conseils avec tout le monde » . Pour Dayot Upamecano, le nouveau statut de Kylian Mbappé lui sied à merveille. « Capitaine, ça lui va très bien, et j’espère qu’il va nous faire gagner encore de longues années en équipe de France ».

«On est tous contents d’avoir Kylian comme capitaine et Antoine comme vice-capitaine»