Première réussie en beauté pour Mbappé, c’est mitigé avec Deschamps

Thibault Morlain

Une nouvelle ère a débuté en équipe de France. Avec les retraites internationales de Raphaël Varane et Hugo Lloris, Didier Deschamps a dû nommer un nouveau capitaine. Pour la première fois, face aux Pays-Bas, Kylian Mbappé portait le brassard et cela s’est très bien terminé pour le crack de Bondy. Les Bleus se sont imposés, une première réussie ce qui n’a pas tout le temps était le cas pour les premières des nouveaux capitaines sous Deschamps.

Suite la Coupe du monde 2022, beaucoup de choses ont changé en équipe de France. Didier Deschamps a notamment dû faire avec certaines retraites internationales. Hugo Lloris a dit stop avec les Bleus, laissant derrière lui son brassard de capitaine. Et comme Raphaël Varane s’est lui aussi arrêté, il a fallu nommé un nouveau capitaine. Deschamps a finalement tranché et c’est Kylian Mbappé qui a récupéré cette fonction.

«On ne les laisse pas respirer» : Mbappé s'est lâché dans le vestiaire https://t.co/KE4o83YDsl pic.twitter.com/rqhJfWH7Qp — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Comme Mbappé, ils ont gagné pour leur première

Face aux Pays-Bas, on a donc pu voir Kylian Mbappé avec le brassard de capitaine de l’équipe de France et ce pour la première fois. Cela s’est d’ailleurs soldé par une très belle victoire (4-0) avec notamment un doublé et une passe décisive pour le numéro 10 des Bleus. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Didier Deschamps donne le brassard à un nouveau capitaine et qu’il débute par une victoire avec l’équipe de France. Cela est déjà arrivé à deux reprises auparavant. En 2014, face à l’Arménie, c’est Raphaël Varane qui avait le brassard et cela s’était soldé par un succès 0-3 des Bleus. Même finalité pour Olivier Giroud le soir de sa 100ème en sélection. Face à l’Ukraine, en 2020, l’actuel joueur du Milan AC était capitaine pour la première fois. Résultat : une démonstration 7-1 de la France avec un doublé pour Giroud.

Une première qui s’est soldée par une défaite... ou un nul

D’autres, en revanche, n’ont pas eu cette chance de s’imposer la première fois qu’il avait le brassard de capitaine avec Didier Deschamps. En 2015, quand tout allait encore bien entre le sélectionneur et Karim Benzema, le joueur du Real Madrid avait hérité du brassard face au Brésil. La rencontre s’était alors terminé sur le score de 1-3 en faveur des coéquipiers de Neymar, buteur ce soir-là. Aujourd’hui vice-capitaine de l’équipe de France, Antoine Griezmann a déjà porté le brassard. La première fois, c’était en 2022 face au Danemark et lui aussi a connu la défaite pour sa première (2-0). En 2022, contre la Croatie, c’était Presnel Kimpembe qui avait été nommé capitaine par Didier Deschamps. Pour le joueur du PSG, ça s’était alors terminé par un match nul (1-1).