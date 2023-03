Le vestiaire des Bleus s'est embrasé, le premier discours de capitaine Mbappé

La rédaction

Vendredi soir avait lieu le premier match de la nouvelle ère de l'équipe de France. Après les quatre retraites de Benzema, Varane, Lloris et Mandanda, les Bleus faisaient « peau neuve », même si le changement était minime. C'est surtout le petit brassard jaune autour du bras gauche de Kylian Mbappé qui donnait à ce match une saveur différente. D'ailleurs, le nouveau patron des Bleus a lâché un gros message dans le vestiaire à la mi-temps du choc contre les Pays-Bas.

Les projecteurs étaient tous braqués sur Kylian Mbappé vendredi soir face aux Pays-Bas (4-0), et ce, pour deux raisons. La première, c'était de voir à quoi ressemblerait une équipe de France ayant comme capitaine un jeune de 24 ans, Kylian Mbappé. La seconde, comment Antoine Griezmann allait appréhender ce premier match de la nouvelle ère, lui qui voulait aussi être capitaine des Bleus. Tout a été éteint en deux minutes avec la passe décisive de Mbappé pour l'homme aux cheveux roses.

Capitaine, une fonction assumée

Depuis 10 ans, le brassard était autour du bras d'Hugo Lloris. Et quand l'ancien portier niçois a pris sa retraite, la question de savoir qui serait capitaine a surgit. La décision a été prise par Didier Deschamps, qui l'a donné à Kylian Mbappé. Et pour son premier match en tant que capitaine, le numéro 10 français a assumé ses responsabilités, en marquant deux buts et en délivrant une sublime passe décisive à son vice-capitaine, Antoine Griezmann. Difficile de parler autrement que d'une première réussie.

Dans le vestiaire à la mi-temps (3-0) de 🇫🇷🇳🇱... 🗣️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/tQZgnD1r8L — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 25, 2023

« On ne les laisse pas respirer »