Mbappé : La révolution est lancée, il jubile

Face aux Pays-Bas ce vendredi, l’équipe de France n’a pas fait dans la dentelle. Les Bleus se sont imposé 4-0 avec un doublé de Kylian Mbappé, nouveau capitaine à seulement 24 ans. L’attaquant du PSG est le symbole de cette équipe de France en plein changement, et considérablement rajeunie. La transition opérée par Didier Deschamps concernant l’effectif des Bleus est réussie, et plaît à Daniel Riolo.

L’équipe de France semble bien partie pour rayonner de nouveau dans les années à venir. Kylian Mbappé, capitaine à 24 ans du navire français, pourra compter sur des jeunes joueurs extrêmement talentueux à ses côtés. Le prodige parisien semble déjà s’être trouvé un nouveau partenaire d’attaque en la personne de Randal Kolo Muani (24 ans). Mais c’est également la jeune défense française qui a impressionné au Stade de France ce vendredi. Jules Koundé (24 ans), Ibrahima Konaté (23 ans), Dayot Upamecano (24 ans), ainsi que Théo Hernandez (25 ans), ont tous été brillants.

«Mbappé, c’est le patron» estime Riolo

Présent dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo s’est exprimé avec joie sur cette passation de pouvoir en équipe de France : « Il y a eu la fin d'une histoire. Tout a été bousculé cette semaine. Le capitanat qui n'a pas été donné à un joueur de cette génération-là : Lloris, Varane, Giroud et donc Griezmann. On l'a donné à un joueur qui va faire la transition entre les deux époques et la jonction entre les deux générations. Mbappé, c'est le patron de cette génération » .

Antoine Griezmann seul rescapé de l’ancienne génération des Bleus