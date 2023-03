Deschamps a failli tout plaquer, Zidane va halluciner

La rédaction

L’équipe de France a réalisé un match parfait ce vendredi au Stade de France en battant 4-0 les Pays-Bas. Didier Deschamps a réussi son pari, lui qui a perdu de nombreux cadres de la sélection parti en retraite internationale (Lloris, Benzema, Varane, Mandanda). Prolongé jusqu’en 2026, le sélectionneur possède de formidables joueurs à sa disposition, mais pour certains, Zinédine Zidane aurait également performé avec une telle équipe.

La première prestation de l’année 2023 de l’équipe de France a été impressionnante. Pour la première de Kylian Mbappé en tant que capitaine des Bleus, les hommes de Didier Deschamps n’ont rien laissé à une équipe des Pays-Bas quarts de finaliste au Qatar en décembre dernier. Si Didier Deschamps semble une fois de plus, avoir réussi à constituer un groupe très solide, la venue de Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe nationale pour lui succéder, reste toujours sujet à débat.

Riolo l’affirme, «Deschamps voulait partir»

Présent dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo s’est exprimé sur les possibles envies de départ de Didier Deschamps avant le dernier mondial au Qatar. « Didier Deschamps voulait partir avant la Coupe du Monde. Il a changé d'avis en cours de route parce qu'il est très malin et très opportuniste. Effectivement, il a vu qu'il y avait un réservoir et qu'il avait encore quelque chose à faire et que c'est la plus belle vie qu'il peut avoir d'être sélectionneur » , déclare l’éditorialiste de chez RMC .

Zidane ferait aussi bien que Deschamps, estime Riolo