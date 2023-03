France 98 hallucine, cette légende des Bleus désigne son héritier

La rédaction

Depuis la récente retraite de Raphaël Varane, une nouvelle place s'est libérée dans l'axe de la défense française. Un poste que devrait occuper Ibrahima Konaté, aux côtés de Dayot Upamecano. Une charnière qui semble plus solide et dont un ancien champion du monde 1998, connaissant bien ce poste a fait les louanges. Marcel Desailly est très optimiste pour le futur des Bleus avec cette défense, trouvant même Dayot Upamecano plus complet que lui à l'époque.

Les premières sorties de Dayot Upamecano avec le maillot de l'équipe de France étaient difficiles. Lors de ses premières sélections, l'actuel défenseur du Bayern Munich semblait dépassé par l'enjeu, ne montrant pas une fiabilité à toute épreuve. Tous ces doutes - légitimes - ont été balayés d'un revers de manche durant la Coupe du monde, où Dayot Upamecano s'est avéré être un atout indispensable à Didier Deschamps. Impactant, tranchant, physique, le Upamecano en Bleu était celui que l'on voyait tous les week-end avec le Bayern Munich, et ce, grâce (peut-être) à une petite phrase du sélectionneur quelques jours avant le départ au Qatar, relayée par L'Équipe : « T'es un monstre. Je regarde tes matches avec le Bayern, t'as tout : le physique, la relance, les duels. Il n'y a aucune raison que tu ne montres pas ces qualités avec nous. »

« C'est leur moment »

Une phrase partagée par le complice de Didier Deschamps : Marcel Desailly. L'ancien champion du monde 1998 a évoqué Dayot Upamecano et la charnière qu'il forme avec Ibrahima Konaté dans les colonnes de L'Équipe : « Ils peuvent devenir (avec Ibrahima Konaté), surtout Upamecano, peut-être, les plus grands défenseurs que la France ait eut, si le collectif suit et continue de gagner des titres. La relève est vraiment très bonne. C'est leur moment, j'en suis convaincu. »

« Je n'avais pas cette tonicité qu'a Upamecano »