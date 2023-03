Révélations sur les appels entre Deschamps et Benzema

Thibault Morlain

Aujourd’hui, c’est tendu entre Didier Deschamps et Karim Benzema. En effet, depuis le forfait du Ballon d’or 2022 à la Coupe du monde, la relation entre les deux hommes est rompue. Toutefois, cela n’a pas empêché le sélectionneur d’appeler le joueur du Real Madrid une fois qu’il avait prolongé à la tête des Bleus…

Forfait à cause d’une blessure à la cuisse, Karim Benzema n’a donc pas pu disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Si cela a déclenché une énorme polémique et accentuer un peu plus le divorce entre KB9 et Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus aurait toutefois appelé le joueur du Real Madrid il y a quelques semaines. La raison ? Connaitre les intentions de Benzema concernant son avenir avec l’équipe de France.

Deschamps y croyait

Au lendemain de la finale de la Coupe du monde, Karim Benzema avait posté un message sur les réseaux sociaux, sous-entendant sa retraite internationale. Didier Deschamps a alors voulu en avoir le coeur net. Ainsi, comme expliqué par L’Equipe , début janvier, le sélectionneur de l’équipe de France appelle Benzema et suite à cet échange, Deschamps considère que tout est visiblement possible.

Benzema l’a calmé

Le quotidien sportif développe ensuite en explique que Didier Deschamps a rappelé Karim Benzema en préparant les pré-convocations pour le rassemblement actuel de l’équipe de France. Mais voilà que lors de cette discussion, le joueur du Real Madrid aurait cette fois été très clair : il en avait fini avec la sélection nationale.