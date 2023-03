«Il en impose», Mbappé tape dans l’œil d’un ancien rival

La rédaction

Ancien joueur à succès de l’OM, Florian Thauvin avait rallié le Mexique et les Tigres de Monterrey en 2021. Mais le joueur de 30 ans, qui évolue désormais en Italie, a surtout été international français entre 2017 et 2019. Champion du monde en 2018, Thauvin a côtoyé un certain Kylian Mbappé, récemment désigné capitaine des Bleus. L’occasion pour l’ancien joueur marseillais de s’exprimer sur cette nomination.

S’ils ont été rivaux en club (l’un jouait à l’OM, l’autre au PSG), Kylian Mbappé et Florian Thauvin ont également été partenaires en sélection. Et l’ancien Marseillais ne s’en est jamais caché, il apprécie le prodige de Bondy, et a tenu à rappeler la légitimée que possède ce dernier pour devenir un bon capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé capitaine, « logique » selon Florian Thauvin

Interrogé par Bein Sports sur la nomination de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l’équipe de France, Florian Thauvin a semblé très convaincu de cette décision. « Déjà, cela fait un petit moment que je n’ai pas côtoyé le groupe France, donc je ne sais pas exactement ce qu’il se passe dans le vestiaire. La seule chose que je peux vous dire, c’est que cela me paraît plutôt logique que Kylian ait récupéré le brassard, avec ce qu’il représente, pour la France » , a déclaré le joueur qui évolue désormais à l’Udinese.

Mbappé « sait se faire écouter » juge Florian Thauvin