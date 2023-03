Un joueur se lâche, Mbappé et Deschamps vont halluciner

La rédaction

Défaite par l’équipe de France en quarts de finale de la dernière Coupe du monde, l’équipe d’Angleterre est revancharde. Finalistes du dernier Euro, les Three Lions courent après leur premier trophée majeur depuis 1966. Si lors de ce match face aux Bleus, ils n’avaient pas démérité, les Anglais ainsi que leur défenseur Harry Maguire se sentent capable de concurrencer l’équipe de France.

L’Angleterre s’est fait peur jeudi soir au Stade Diego Armando Maradona de Naples. Dominateurs face à l’Italie, les Anglais se sont imposés dans la douleur (1-2), la faute à une grosse pression italienne en fin de match. Mais les hommes de Gareth Southgate sont déterminés à aller chercher ce titre de champion d’Europe en Allemagne en 2024.

« On gagnerait plus qu’on perdrait », Harry Maguire prévient l’équipe de France

Alors que l’Angleterre affronte l’Ukraine ce dimanche à domicile, Harry Maguire est revenu sur ce fameux quart de finale du dernier mondial. Pour le défenseur de Manchester United, souvent raillé pour ses performances des dernières saisons, cela ne fait aucun doute : Les Three Lions auraient dû s’imposer ce soir-là. « Nous avons très bien joué lors de la Coupe du monde et nous avons été éliminés par une bonne équipe de France. Une équipe de France qu'on croit pouvoir concurrencer et, si on rejouait ce match 10 fois, on ferait 10 bons matchs et on gagnerait probablement plus qu'on ne perdrait » .

Harry Maguire lucide sur le travail accompli par les Bleus