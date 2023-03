«Il ne faut pas fantasmer» : Riolo calme déjà les Bleus

La rédaction

Pour sa première titularisation en tant que numéro 1 avec l’équipe de France, Mike Maignan s’est particulièrement distingué. S’il n’a pas été énormément mis en danger durant la rencontre face aux Pays-Bas ce vendredi (victoire 4-0 des Bleus), le gardien de l’AC Milan s’est montré rassurant. Ce dernier a tout de même arrêté un penalty dans les derniers instants de la rencontre, pas de quoi s’enflammer cependant, selon Daniel Riolo.

Parce qu’il fallait conclure cette soirée en beauté, Mike Maignan détournait le pénalty de Memphis Depay à la toute fin du match face aux Pays-Bas vendredi soir. Successeur d’Hugo Lloris en tant que gardien titulaire de l’équipe de France, le gardien formé au PSG et révélé au LOSC a confirmé, et surtout conforté tous les espoirs placés en lui.

«Ça n’existe pas» prévient Riolo sur Maignan

Mais dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo, lui, n’a pas souhaité s’enflammer sur ce penalty arrêté par le gardien français. « Le penalty ? Il ne faut non plus fantasmer sur Maignan. On le sait que c'est un très bon gardien et il a la particularité d'être bon sur peno, mais ça n'existe pas un gardien qui arrête tous les penos. Je le kiffe Maignan, mais Memphis tire mal » .

Mike Maignan, un spécialiste de l’exercice

Ce qui est en revanche certain, c’est que le gardien milanais (élu meilleur gardien de Série A en 2022), est l’un des meilleurs à son poste dans l’exercice des penaltys. Une amélioration certaine dans ce domaine pour les Bleus, notamment par rapport à son prédécesseur Hugo Lloris.