Révolution pour Mbappé, le vestiaire hallucine

Pour son premier match avec le brassard de capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a une nouvelle fois marqué les esprits. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive symbolique pour Antoine Griezmann, l'attaquant du PSG a largement participé à la victoire des Bleus face aux Pays-Bas (4-0). Et le vestiaire valide le nouveau statut de Kylian Mbappé.

Après la décision d'Hugo Lloris de mettre un terme à sa carrière internationale, Didier Deschamps a du nommer un nouveau capitaine et a choisi Kylian Mbappé. Vendredi soir, l'attaquant du PSG étrennait d'ailleurs son brassard à l'occasion de la réception des Pays-Bas. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, le crack de Bondy n'a pas eu l'air perturbé par son nouveau statut et a largement contribué à la victoire des Bleus (4-0). Par conséquent, Aurélien Tchouaméni ne tarit pas d'éloges pour Kylian Mbappé.

Mbappé capitaine, c'est validé

« Kylian a été super du début à la fin. Il a fait jouer ses coéquipiers, il a marqué des buts, il a défendu, il nous a aidés comme il le fait toujours. Ses mots en avant-match? Ah, je ne peux pas tout dire hein. Il a demandé à tout le monde d’avoir le même état d’esprit, un esprit conquérant », lance d'abord le milieu de terrain du Real Madrid en zone mixte, imité par son coéquipier en club, Eduardo Camavinga : « Avec ou sans brassard, il n’a pas changé, c’est toujours le même. Il marque tout le temps, moi ça me surprend plus. Le plus important c’est qu’il n’a pas changé avec ou sans brassard. Avant le match, il nous a dit de faire de bonnes premières minutes et, à la mi-temps, il a dit de continuer, que s’il fallait en mettre six, il fallait en mettre six ».

«Il avait envie de faire un match comme ça»