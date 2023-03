Révolution surprise, le PSG est humilié

Axel Cornic

Annoncé comme l’un des favoris pour la victoire finale, le Paris Saint-Germain a été éliminé dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich de Julian Nagelsmann. Une victoire qui n’a pourtant pas sauvé ce dernier, puisqu’il a tout récemment été limogé pour faire la place à Thomas Tuchel... qui n’est autre qu’un ancien entraineur du PSG.

C’est une situation assez étrange. Tombeur du PSG en Ligue des Champions et encore en lice pour remporter un onzième titre consécutif en Bundesliga, le Bayern Munich a décidé de changer d’entraineur. Après moins de deux ans, Julian Nagelsmann a en effet été remercié en pleine trêve internationale.

Son départ est annoncé, il vise un record avec le PSG https://t.co/b1FywPzJ53 pic.twitter.com/fwinCB4xC6 — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

« On ne peut pas être satisfait des résultats de la seconde partie de saison »

Lors de la conférence de presse de ce samedi, lors de laquelle Thomas Tuchel a été présenté comme nouvel entraineur, Oliver Kahn a expliqué les raisons du départ de Nagelsmann. « Nous avons l’une des meilleures équipes d’Europe et pourtant les performances ne se sont pas améliorées » a expliqué le président du Bayern Munich, d’après RMC Sport . « On ne peut pas être satisfait des résultats de la seconde partie de saison et de nos performances ».

« L’alchimie ne correspondait pas »