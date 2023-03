Promotion pour Kylian Mbappé, il met les choses au clair

La rédaction

Vendredi 24 mars dernier, Kylian Mbappé disputait son premier match en tant que capitaine de l'équipe de France. Un baptême réussi pour le crack de Bondy qui a vu son équipe s'imposer lors de ce premier match des éliminatoires de l'Euro 2024 (4-0). Il en a même profité pour guider les siens vers la victoire avec cette passe décisive pour Antoine Griezmann dès la 2ème minute, avant d'aller inscrire un doublé. Demain, lundi 27 mars, aura lieu le déplacement en Irlande, et Mbappé était présent en conférence de presse pour évoquer son nouveau rôle.

Capitaine Mbappé n'a pas changé d'état d'esprit entre sa conférence de presse avant les Pays-Bas et celle de ce dimanche avant le match face à l'Irlande, à Dublin. Devant de nombreux journalistes, il est d'abord revenu sur son nouveau rôle de capitaine.

Un premier discours attendu

Durant le week-end, on avait déjà pu voir Kylian Mbappé en action en tant que capitaine. Sur ses réseaux sociaux, l'équipe de France avait posté le discours du néo-capitaine à la mi-temps du match face aux Pays-Bas : « Bien joué les gars ! Bien joué c'est ça hein ! C'est comme ça qu'on entame les matchs, les entames de matchs c'est comme ça ! On ne les laisse pas respirer, il y a une deuxième mi-temps ! La même chose, la même chose, on se relâche pas. On y va ! C'est comme ça les gars. »

« J'ai été le même »