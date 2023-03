Ce joueur de l’équipe de France est «complètement fou»

Thibault Morlain

Bien qu’il n’ait pas eu le brassard de capitaine, Antoine Griezmann a réussi à digérer sa déception, en témoigne son match face aux Pays-Bas. Le numéro 7 de l’équipe de France a encore une fois montré à quel point il était l’un des leaders du groupe de Didier Deschamps. Un vestiaire où sa coupe de cheveux et sa teinture rose ont fait parler…

Tout au long de sa carrière, Antoine Griezmann a eu l’habitude d’avoir une certaine extravagance concernant sa coupe de cheveux. Et depuis plusieurs semaines maintenant, le joueur de l’Atlético de Madrid se fait remarquer sur les pelouses avec sa teinture rose. Forcément, cela n’est clairement pas passé inaperçu à son arrivée à Clairefontaine lors du rassemblement de l’équipe de France.

« On a vu sa coupe de cheveux… »

Pour Téléfoot , Aurélien Tchouaméni s’est exprimé sur cette teinture rose d’Antoine Griezmann. « Quand on l’a vu arriver, on a vu sa coupe de cheveux, on a dit qu’il était complètement fou », a alors lâché le joueur du Real Madrid et de l’équipe de France.

« C’est un des leaders du vestiaire »