«Il est à côté de la plaque» : Le moment où Mbappé a plombé Griezmann révélé

La rédaction

Alors que l’équipe de France affrontait les Pays-Bas vendredi soir pour le premier match des Bleus post-Coupe du monde, tous les yeux étaient rivés sur Kylian Mbappé, nouveau capitaine de la sélection aux dépens d’Antoine Griezmann. Daniel Riolo revient sur l’événement marquant qui a sans doute permis à l’attaquant parisien d’être le nouveau porteur du brassard.

Victorieux des Pays-Bas au Stade de France 4 à 0 ce vendredi, les hommes de Didier Deschamps ont frappé un grand coup pour le lancement des éliminatoires de l'Euro 2024. Kylian Mbappé, double buteur et passeur pour son vice-capitaine Antoine Griezmann, s'est bien illustré pour sa première avec le brassard autour du bras. Un rôle que le Parisien assume parfaitement pour le moment, dans la continuité de son excellente Coupe du monde.

Promotion pour Mbappé, il y a un «secret» dans le vestiaire https://t.co/ZQfBiISgkk pic.twitter.com/J3WHdndqMb — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

Mbappé porte les Bleus au Qatar

Pourtant, Griezmann aussi avait réalisé une superbe Coupe du monde et aurait pu prétendre à une promotion de la part de Deschamps. Toutefois, le scénario de la finale contre l’Argentine pourrait d’ailleurs être un élément central dans le choix du sélectionneur. Auteur d’un triplé, Mbappé avait porté l’équipe de France à bout de bras, alors que Griezmann avait sans doute livré sa plus mauvaise prestation de la compétition.

L’Argentine, «un point noir» pour Griezmann